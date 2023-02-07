Bir federasyon daha iptal kararı aldı

Türkiye Bilardo Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle 6-12 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılması planlanan 3 Bant Dünya Kupası Türkiye etabının iptal edildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden üzen deprem felaketi nedeniyle Ankara'da yapılması planlanan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası iptal edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
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