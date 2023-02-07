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Bir federasyon daha iptal kararı aldı

Deprem nedeniyle bilardoda da iptal kararı alındı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 16:27
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Bir federasyon daha iptal kararı verdi

Bir federasyon daha iptal kararı aldı
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Türkiye Bilardo Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle 6-12 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılması planlanan 3 Bant Dünya Kupası Türkiye etabının iptal edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan ve hepimizi derinden üzen deprem felaketi nedeniyle Ankara'da yapılması planlanan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası iptal edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

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