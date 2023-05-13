Bir fotoğraf ve o çocuğun Sahil Güvenlikçi astsubaya bakışı

Yeniçağ/Erhan SONGÜR

Sahil Güvenlik ekipleri Ege ve Akdeniz''de yaptıkları operasyonlarda yüzlerce kaçak göçmeni denizden topladı. Botlardaki çocuklar kadınlar Yunan Sahil güvenlik ekiplerinin insafına düşmeden, Ege ve Akdeniz'in hırçın dalgalarından kurtardı.

Bir fotoğraf vardı ki o bakış her şeyi anlatıyordu. Ölüm yolcuğuna ailesiyle birlikte çıkmıştı. Sahil Güvenlik ekipleri botu çevirdi. İlk önce bottan çocukları aldı. Emin ellerdeydi artık. İşte o bakış her şeyi anlatıyordu. Korku ve çaresizliği...

Sahil Güvenlik Komutanlığı''nın sosyal medya sayfasından şu açıklama yapıldı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 05-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen 15 olayda toplam 385 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."