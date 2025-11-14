Santa Maria Kilisesi saldırısı Bosna Hersek’e uzandı. Daha önce Meksika sınırından ABD’ye IŞİD’lileri götürdüğü iddiasıyla yargılanan Mukhammed Dakiev bu davadan tahliye olup, Santa Maria Kilisesi saldırısından 47 gün sonra tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak saldırının iddianamesinde Mukhammed Dakiev’in adı sanıklar listesinde yer almadı.

Bu kez Dakiev’in adı Bosna Hersek’te karşımıza çıktı.

Geçen ekim ayında Türkiye’den Bosna Hersek’e Arbi Aldamidze adlı Gürcistan vatandaşı ile Saraybosna’ya geldi ve havalimanı yakınlarında ev kiraladılar. Ancak evi normal turist gibi kiralamadıklarını fark eden Bosna Hersek güvenlik birimleri bu iki kişiyi gözetim altına aldı. Bosna Hersek güvenlik birimleri bu iki kişinin ülke için tehdit oluşturacağı kanaatine varınca, gözaltına alıp, 17 Ekim’de Türkiye’ye tekrar iade etti.



BOSNA MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA



Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Terörizmle bağlantılı yabancı uyrukluların tespiti ve ülkeden uzaklaştırılmasına ilişkin operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Yabancılarla İlgili İşler Servisi, toplanan operasyonel bilgiler doğrultusunda, Rusya Federasyonu vatandaşı iki kişinin (Çeçenya bölgesinden) Bosna-Hersek topraklarına girdiğine dair bilgi edinmiştir. Söz konusu kişiler güvenlik açısından dikkat çekici olarak değerlendirilmiş ve terörizmle ilişkilendirilmektedir; bu nedenle ulusal güvenlik için potansiyel bir tehdit teşkil etmektedir.”





DAKİEV: 50 KİŞİYİ GÖNDERDİM



1998 yılında Çeçenistan’da doğan Mukhammed Dakiev Meksika sınırı dosyasındaki ifadesinde Türkiye’ye Rusya’da askerlik yapmak istemediği için geldiğini öne sürdü. Oturma izni de olmayana Dakiev Türkiye’de vize işleriyle uğraşmaya başladı. İstihbari bilgiye göre Dakiev ABD’nin Meksika sınırına IŞİD militanlarının gitmesini sağlıyordu. Bu iddiayı reddeden Dakiev ifadesinde şöyle demişti:



“Türkiye’ye ilk geldiğimde Moskova’dan Ramazan adında arkadaşım ‘Beni karşılayabilir misin, İstanbul’a geleceğim’ dedi. Türkiye’ye geliş amacının Amerika’ya gitmek olduğunu, kendisine İstanbul’da uygun kalacak ve uygun yemek yiyebileceği yer bulup bulunmayacağını sordu. Ona otel ve uygun yemek yiyebileceği yer gösterdim, o benim Almanya’da yaşadığımı ve Almanca ve İngilizce bildiğimi bildiği için Meksika’ya bilet ve elektronik vize almasında yardımcı olup olamayacağımı sordu, Meksika’ya vize almak çok basit, o bu teklifi yaptıktan sonra YouTube’dan nasıl vize alınacağını öğrendim. Bilet ve elektronik vize almasında yardımcı oldum. Bunları yaptıktan sonra onu havalimanına kadar götürdüm. Uçağa binmeden önce ‘Akrabalarım da gelecek onlara da yardımcı olabilir misin’ dedi. Sonra Ramzan’ın Moskova’dan gelen arkadaşları benimle irtibata geçerek Meksika’ya gitmek için benden yardım istedi, ben de Ramzan’a yaptığım gibi uygun fiyatlı otel ve yemek yeme yerlerini gösterdim. Onlara da Ramzan’a yaptığım gibi bilet ve elektronik vize alarak Meksika’ya gitmeleri için havalimanına kadar eşlik ettim. Tam olarak hatırlamıyorum 50 kişiye yakın insana yardımcı oldum. Böylelikle kendime Türkiye’de gelir kapısı elde etmiş oldum.”



ABD’ye gitmek isteyenlerin izlediği güzergah hakkında da bilgi veren Dakiev “ABD ye gitmek istiyordum. İlk sıralar Meksika’ya İstanbul üzerinden gidecek olanları gönderdim, daha sonra Moskova-Dubai-Meksika bazen de Moskova-Sarayova-İstanbul-Meksika, İstanbul-Kolombiya/Bogota-Meksika bir kez de İstanbul-Brezilya-Panama-Meksika üstünden gönderdim. Bu güzergahların farklı olmasının tek sebebi giden insanlar için en uygun biletin bu şekilde olmasıdır” dedi.