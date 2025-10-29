Casusluk soruşturmasından tutuklanan ve verdiği ifadelerle Ekrem İmamoğlu’nun da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasına neden olan Hüseyin Gün dosyasında AKP’li bakanların olduğu bir fotoğraf da yer aldı.

Bu fotoğrafın çekildiği yer Londra’daki bir otelin kafesi. Tarih:15 Mayıs 2018.

Fotoğraftaki isimler: Süleyman Soylu, Nihat Zeybekçi, Abdülhamit Gül ve Mücahit Arslan.

Fotoğrafı çeken kişi ise Christopher Paul Mcgrath.







Savcılığın yaptığı araştırmaya göre Christopher Paul Mcgrath'in 11 yıl İngiliz istihbarat teşkilatında çalıştığı, daha sonra da özel sektörde danışman olarak çalışmaya başladığı ortaya çıktı. İşte bu kişi Hüseyin Gün’e AKP’lilerin fotoğrafını çekip atıyor.



Hüseyin Gün ifadesinde bu fotoğrafın çekilme olayını şöyle anlattı:

“Bu görüşme 2018 yılında İngiltere’de Türkiye-İngiltere arasında resmi gerçekleşen ve Londra’da yapılan bir görüşmedendir. Burada Chris isimli arkadaşım savunma sanayi danışmanı olduğu için orada olduğunu söylemişti. Benimde Türk olmamdan dolayı burada bulunan kişilerin fotoğrafını atarak bak sizinkiler burada tabirinde bulunmuştur.”

Fotoğraf daha önce basında yer aldı. Ancak fotoğrafların çekilmesiyle bağlantılı mesajlar konuşulmadı.

Bu fotoğraftan sonra Hüseyin Gün’le aralarında "goygoy" diye tabir ettiğimiz mesajlaşma başlıyor:

“Christopher Paul Mcgrath: Kuzen solda, en solda.

Hüseyin Gün: Harika. Onu korkutacağım. Onu gördüm. Ailenin kel kafa özelliğini tanıdım.

Christopher Paul Mcgrath: Üzerimizde helikopter var.

Christopher Paul Mcgrath: Sağında puro içen MI6 var, ona söyle

Christopher Paul Mcgrath: Ona, helikopteri ben ayarladım de

Hüseyin Gün: Türkümü henüz ortaya çıkarmayacağım.”



Bu mesajlaşmanın goygoy içerikli olduğu her halinden belli oluyor. Bu mesajlaşmada “kuzen” olarak kastedilen dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. “Kuzen” yazılmasının nedeni de büyük ihtimal Hüseyin Gün ve Süleyman Soylu’nun fiziksel olarak birbirine benzemesinden kaynaklanıyor. Onun sağında “Sağında puro içen MI6 var, ona söyle” diye tarif edilen yerde oturan kişi ise Mücahit Arslan. Ancak bu mesajlaşmanın ciddiye alınmayacağı her halinden belli oluyor. Ciddiye alınmaması da doğru bir karar. Ancak bu fotoğraftakiler AKP’liler değil de CHP’liler olsaydı neler olurdu, neler… İktidar medyasında ajan yaftalamaları günlerce manşette kalırdı. Şimdi ise doğru olanı yapıyorlar, bu fotoğrafı ve yazışmaları ciddiye almıyorlar. İktidar medyasının CHP’liler ya da muhalif partilerle ilgili de böyle bir olayda aynı tutumu sergilemelerini umuyoruz.



