Bir gazetecinin Büyükekşi isyanı: Yemeklerinize gelmedim uçaklarınıza binmedim. Cehalet paçalarınızdan akıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bir gazetecinin Büyükekşi isyanı: Yemeklerinize gelmedim uçaklarınıza binmedim. Cehalet paçalarınızdan akıyor

Gazeteci Uğur Meleke, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine yönelik yaptığı açıklamaya çok sert cevap verdi.

Gazeteci Uğur Meleke, Hürriyet gazetesinde "Bence Arda'nın oynamama nedeni Büyükekşi ve Altıntop" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu bu yazıyla ilgili "Hürriyet gazetesinde Uğur Meleke imzasıyla yayınlanan ve "bence" diye başlayan yalan haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Bilgiye, belgeye dayanmayan, manipülasyon amaçlı haber ve yorumlara itibar edilmemesi, Türk futbolunun geleceği ve millî takımımızın başarısı için çok önemlidir. Art niyet taşıyan dezenformasyonlara karşı hukuksal girişimlerin de başlatıldığını değerli kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" diye açıklama yaptı.

Uğur Meleke'nin buna yanıtı sert oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meleke, şu ifadeleri kullandı:

"Verdikleri yanıtın paçalarından akan cehaleti kamuoyuyla paylaşma adına bu bilgilendirmeyi yapmak istedim.

Hukuki işlemlere başladıklarını söylüyorlar benim hakkımda. 19 yıldır bu işi yapıyorum. Defalarca dava edildim. Bir kere bile haksız çıkmadım. 19 senedir verdiğiniz yemeklere bir kere gelmedim, uçaklarınıza bir kez binmedim. Ama mahkemelerinize gelirim gururla. Belki zengin değilim, Maybech’lere binmiyorum. Özel uçaklarla gezmiyorum. Ama sizinle aynı gemide olmamakla iftihar ediyorum."

İlgili Haberler
Semih Kılıçsoy ve Arda Güler'den olay yaratan görüntü
Son Haberler
Sen kimsin Deniz Undav. Kürtmüş Türk değilmiş. Ama Alman Milli Takımı'nda oynuyor Spor
Sen kimsin Deniz Undav. Kürtmüş Türk değilmiş. Ama Alman Milli Takımı'nda oynuyor
FIFA'dan Süper Lig yasağı Spor
FIFA'dan Süper Lig yasağı
Eşine sinirlenince bebeklerini rehin aldı. Çocukları özel harekat kurtardı Yerel Haberler
Eşine sinirlenince bebeklerini rehin aldı. Çocukları özel harekat kurtardı
Son dakika... Temel Karamollaoğlu hangi adayı destekleyeceğini açıkladı Gündem
Son dakika... Temel Karamollaoğlu hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Zonguldak'ta ata tohumuyla ekti. 7 yıldır toprağın üstünü zenginleştiriyor Yaşam
Zonguldak'ta ata tohumuyla ekti. 7 yıldır toprağın üstünü zenginleştiriyor
Masaj salonunda yangın Gündem
Masaj salonunda yangın
Rusya’da araştırma enstitüsünde yangın Dünya
Rusya’da araştırma enstitüsünde yangın