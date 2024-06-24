Bir gazetecinin Büyükekşi isyanı: Yemeklerinize gelmedim uçaklarınıza binmedim. Cehalet paçalarınızdan akıyor

Gazeteci Uğur Meleke, Hürriyet gazetesinde "Bence Arda'nın oynamama nedeni Büyükekşi ve Altıntop" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu bu yazıyla ilgili "Hürriyet gazetesinde Uğur Meleke imzasıyla yayınlanan ve "bence" diye başlayan yalan haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Bilgiye, belgeye dayanmayan, manipülasyon amaçlı haber ve yorumlara itibar edilmemesi, Türk futbolunun geleceği ve millî takımımızın başarısı için çok önemlidir. Art niyet taşıyan dezenformasyonlara karşı hukuksal girişimlerin de başlatıldığını değerli kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" diye açıklama yaptı.

Uğur Meleke'nin buna yanıtı sert oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meleke, şu ifadeleri kullandı:

"Verdikleri yanıtın paçalarından akan cehaleti kamuoyuyla paylaşma adına bu bilgilendirmeyi yapmak istedim.

Hukuki işlemlere başladıklarını söylüyorlar benim hakkımda. 19 yıldır bu işi yapıyorum. Defalarca dava edildim. Bir kere bile haksız çıkmadım. 19 senedir verdiğiniz yemeklere bir kere gelmedim, uçaklarınıza bir kez binmedim. Ama mahkemelerinize gelirim gururla. Belki zengin değilim, Maybech’lere binmiyorum. Özel uçaklarla gezmiyorum. Ama sizinle aynı gemide olmamakla iftihar ediyorum."