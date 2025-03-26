Bir Gece Masalı'nda flaş ayrılık!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir Gece Masalı'nda flaş ayrılık!

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ve baş rollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in paylaştığı Bir Gece Masalı'na ünlü oyuncu İrem Altuğ veda etti.

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ve baş rollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in paylaştığı Bir Gece Masalı'na ünlü oyuncu İrem Altuğ veda etti. Ayrılık haberini İrem Altuğ hayranlarına sosyal medyadan verdi. Diziye yeni oyuncular katılması bekleniyor.

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın hikâyesinin anlatıldığı dizide Sevde karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Altuğ, sosyal medya hesabından projeden ayrıldığını duyurdu.

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İrem Altuğ, "26 bölüm yer aldığım Bir Gece Masalı'ndaki yolculuğumu tamamladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim" sözleriyle veda etti.

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