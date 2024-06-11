Bir genç Atatürk heykelini yıkadı. Durduramayacaksınız gençlerin coşkun akan selini

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir gencin Atatürk heykelinin yıkadığı anlar gündem oldu. Elindeki bidonla meydandaki Atatürk heykelinin yıkayan gencin o anları viral oldu.

Görenler hem duygulandı hem de gururlandı. Video sosyal medyada da art arda gündem oldu, izlenme rekoru kırdı.

BELEDİYE BAŞKANI DA HORTUMLA YIKAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz yıllardaki Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Atatürk heykelini hortumla yıkamıştı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Kılıç, "Devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz" demişti.

YORUMLAR ART ARDA GELDİ

Sosyal medyada kullanıcılar hem beğeni hem yorum yaptı. İşte gelen bazı yorumlar:

Gözler dolu.

Eline sağlık güzel düşünceli kardeşim

Adamsın kardeşim

Eline sağlık güzel kardeşim

Belediyelerin yapmadığını vatandaş yapmış.