Yeniden Refah’da ‘cumhur krizi’: ‘Bir grup, Elif Erbakan’dan haber bekliyor’ iddiası

Cumhur İttifakı'na son anda katılan Yeniden Refah Partisi'nde alınan karardan partinin MKYK üyelerinin bir bölümünün haberinin olmadığı öne sürüldü.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, parti kaynaklarının aktardığına göre dün akşam saatlerinde çevrimiçi toplantıya çağrılan partinin MKYK üyeleri ve kadın kolları yöneticilerine cumhur ittifakına katılma kararı hakkında bilgi verilmedi.

BAZI İSİMLER İSTİFAYI GÜNDEME ALDI

Gün içinde partilerinin cumhur ittifakı’na katıldığını öğrenen ve çoğunluğu daha önce Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan ile de siyaset yapan isimler bu duruma tepki gösterdi. Aralarında MKYK üyelerinin de olduğu çok sayıda isim istifayı gündemlerine aldı. MKYK üyelerinden bazıları ise bundan sonraki toplantılara katılmama kararı aldı.

ELİF ERBAKAN'IN İTTİFAKIN KENDİLERİNE ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Öte yandan Fatih Erbakan’ın ittifaka katılma kararının aile içinde de tepkiyle karşılandığı öğrenildi.

Necmettin Erbakan’ın kızı Elif Erbakan’ın parti içindeki bir kanatla aynı fikirde olduğu ve ittifakın kendilerine zarar vereceğini düşündüğü belirtildi. Elif Erbakan’ın AKP’li Binali Yıldırım’ın partilerini ziyareti sonrası “Neden Cumhur İttifakı'na katılmamalıyız” başlıklı bir konuşma yaptığı da biliniyor.

ELİF ERBAKAN'DAN HABER BEKLENİYOR

Partililerden edinilen bilgilere göre partideki bazı isimler Elif Erbakan’dan haber bekliyor ve buna göre tavırlarını kamuoyuna ilan etmeye hazırlanıyor. Ancak Elif Erbakan’a yakın bazı isimlerin ise istifa kararı aldığı belirtiliyor.

PARTİDE ÜÇE BÖLÜNME RİSKİ

Üüst düzey kaynaklar, partide ‘üçe bölünme riski’nin ortaya çıktığını düşünüyor. Partiden istifa edenlerin bir bölümünün Saadet Partisi’ne geçeceği, bir bölümünün istifa etmese de toplantılara katılmayacağı ve sandığa gitmeyeceği, karardan memnun olanların da partide kalacağına inanılıyor.

PARTİDE GENÇ VE YAŞLI ÇATIŞMASI

Ayrıca parti içinde yaşı daha büyük ve daha önce Necmettin Erbakan’la da çalışmış isimler ve daha genç olan isimler arasında da gerginlikler olduğu öğrenildi. Yaşı daha büyük partililerin, “Davamız iktidardan önemli” sözlerine, genç partililerden “40 yıldır dava diyorsunuz” sözleriyle karşılık verdiği belirtiliyor. Uzlaşmaya varıldığı belirtilen noktaların da henüz partililerin tamamıyla paylaşılmadığı belirtildi.