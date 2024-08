Bir grup sahibi Katarlı Arap olan McDonald’s’ta oturan vatandaşları suçladı

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle birçok global marka, boykot kampanyalarının hedefi haline geldi. Bu markaların başında gelen ve Katarlı bir Arap’a ait olan McDonald's Türkiye, birçok vatandaş tarafından boykot ediliyor. Vatandaşlar tarafından İsrail’e finansör olduğu iddia edilen ama aslında Katarlı bir iş adamına ait olan McDonald's Türkiye’nin birçok mağazası zaman zaman boykotçular tarafından basılıyor. Son olarak Düzce’de bir grup vatandaşın tepki gösterdiği ve boykot ettiği McDonald's şubesinde çekilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde bir grubun McDonald's mağazasına gelerek, vatandaşları suçladığı görüldü. Bir vatandaş burada yemek yenmesine tepki göstererek, “Buradan kazanılan paralarla Amerika, ülkenin gelecek planlarını yapıyor. Sizin verdiğiniz paralarla polise mermi sıkılıyor. Utanın, vicdan sahibi olun. Adam her gün bir kişiyi öldürüyor. Adam her gün 100 bin öğüt yemek veriyor. McDonald's İsrail askerlerine her gün 100 bin öğüt yemek veriyor. Okur yazarlığınız yok mu? Girin de bir bakın ya. McDonald's’ın sitesine bir girin bakın. Polisimizi, askerimizi vuran ve PKK’ya da yardım eden bir yerde yemek yiyoruz” ifadelerini kullandı.

SAHİBİ KATARLI BİR ARAP

Tüm bunlar yaşanırken, McDonald's Türkiye’nin sahibinin kim olduğu ise merak konusu oldu. 2022 tarihi öncesi Anadolu Grubu’na ait marka daha sonra Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara satıldı. Şirketin ise Katarlı Kamal Saleh Al Mana’ya ait olduğu biliniyor. Kamal Saleh Al Mana, Şubat 1967 doğumlu.

McDonald's Türkiye'nin sahibi Katarlı Kamal Saleh Al Mana

KATAR'DAKİ ŞİRKETE DE ORTAK

Öte yandan şirketin, Viyana merkezli bir şirket olup Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı da bulunuyor.

AL MANA AİLESİ HAKKINDA

1912'de doğan şirketin kurucusu Saleh Al Hamad Al Mana, tüccar hayatına Krallık'ta başladı, daha sonra Katar'a yerleşti ve burada, gelişen yarımadada ithalat ve ticaret konusunda zengin bir deneyim zenginliğini tanıtan ve geliştiren ilk kişilerden oldu.

Saleh Al Hamad Al Mana, güçlü yönetimin ve şirketin günlük faaliyetlerine ve operasyonlarına kişisel katılımın temel olduğu felsefesine dayanan bir çalışma ahlakı istiyordu.

KAP AÇIKLAMASI

Anadolu Grup tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) yapılan açıklamada, “11.05.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine satılmasına yönelik taraflarca bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalandığı belirtilmişti.

Pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesi ile Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH'e devri tamamlanmıştır. Pay devir bedeli 54,529,010 USD olarak gerçekleşmiştir.

Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır” ifadelerine yer verilmişti.