Bir haftada 135 bin kişi ülkeden göç etti

Norveç Mülteci Konseyinden (NRC) yapılan açıklamada, KDC'deki çatışmaların sivillere olumsuz yönde etki ettiği söylendi.

Açıklamada, ordu ile silahlı gruplar arasında süren çatışmalar sebebiyle şubat ayının ilk haftasında, Goma bölgesinde yaşayan yaklaşık 135 bin kişinin göç etmek durumunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede açlık sebebiyle insanların ölmesinden endişe edildiği belirtilen açıklamada, çatışmalar sebebiyle gıdaya erişimde büyük zorluk ve gıda fiyatlarında artış olduğuna dikkat çekildi.

20 YILDIR DEVAM EDİYOR

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının olduğu doğusu, 20 yılı aşkın zamandır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Bölgede Demokratik İttifak Güçleri (ADF), 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere birçok isyancı örgüt boy gösteriyor.

KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin son 15 günde artan saldırılarında, birçok sivil ve asker yaşamını yitirdi, binlerce kişi evinden atıldı.