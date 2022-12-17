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Bir haftada 1878 göçmen yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde bir haftada 1878 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 22:04
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Bir haftada 1878 göçmen yakalandı

Bir haftada 1878 göçmen yakalandı
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Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 9-15 Aralık tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

AFGANLAR ÇOĞUNLUKTA

Bu kapsamda, 355 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 645’i Afgan, 486’sı Suriye, 98’i Filistin, 91’i Yemen, 182’si Fas ve 376’s farklı uyruklu toplam 1878 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Çalışmalar kapsamında 47 organizatör gözaltına alındı, 618 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapıldı.

Suçta kullanılan 13 kamyon ve kamyonet ile 13 otomobile de işlem uygulandı.

Ayrıca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 36 mermi, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 145 kilogram kaçak tütün, 5 gram esrar, 4 gram metanfetamin ve 6 sentetik ecza (hap) ele geçirildi. (AA)

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