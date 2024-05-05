Erman Toroğlu Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanacakları açıkladı

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Erman Toroğlu Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanacakları açıkladı
Süper Lig'de sona doğru gelinirken Erman Toroğlu flaş tahminlerde bulundu.

Trendyol Süper Lig2in 35. Haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Bugün (Pazar) saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi sarı-kırmızılıların kazanması halinde Fenerbahçe ile aradaki puan farkı 7’ye yükselecek.

Karşılaşma öncesinde şampiyonluk yarışını değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu flaş açıklamalarda bulundu.

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"ŞAMPİYON GİBİ ÇIKACAK"

Galatasaray’ın maça şampiyon gibi çıkacağını söyleyen Toroğlu, "Galatasaray, Sivasspor'la oynayacağı maça şampiyon gibi çıkacak. Futbolcular artık çok rahat. Fenerbahçeliler öyle değil. Bir gözü hep Galatasaray maçında olacak. Tabii bu onları biraz strese sokuyor" dedi.

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"DERBİDE ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLER"

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu Fenerbahçe derbisinde garantileyeceğini iddia eden Toroğlu, "Benim tahminim Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde şampiyonluğunu garantiler. Onun öncesinde oynayacağı Sivasspor'un Avrupa kupalarına katılma şansı var ama zor bir ihtimal Karagümrük ise düşmemeye oynuyor, onların durumu kritik. Son hafta Konyaspor için zaten kader karşılaşması" ifadelerini kullandı.

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