CHP'li Ali Mahir Başarır 'Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV’de katıldığı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Özgür Özel ve Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin bir takım açıklamalar da bulundu.

Özgür Özel geçtiğimiz ay verdiği bir demeçte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na ‘forvet’ yakıştırması kullanmış ve “Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın Özel ile doğrudan görüşmesi ve sonrasında da iade-i ziyaret yapacağını açıklaması, “İmamoğlu ve Yavaş’ı saf dışı bırakarak aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine rakip olarak Özgür Özel’i görmek istiyor” yorumlarına neden olmuştu.

Bu iddiayı dile getiren İpek Özbey, Ali Mahir Başarır’a “Böyle değerlendirmek mümkün mü?” şeklinde sordu.

Başarır ise bu soruya soru bağlamında cevap vererek “Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem” dedi.

Bu cevap karşısında kısa bir suskunluğu bozan İpek Özbey diğer adaylardan daha mı zor sorusunu yönetti. Başarır’ın gündem olan cevabı ise şu şekilde oldu:

Bana göre tabii ki… Ben çok iyi tanırım genel başkanı, uzun süredir beraberim. Gün yoktur ki genel başkan olmadan önce de olduktan sonra da beraber çalışmadığımız, konuşmadığımız… Bir çok çalışkandır, iki çok zekidir ve çok güçlü bir hafızası vardır.

Çok ciddi anlamda, bir konuda birden fazla uzman arkadaşı tarafından teyit alır ve ona göre karar verir. Demokrasiye, parti içi adalete çok inanır. Pratik zekalı milletvekillerinden biriyim, bazen espriyle falan takılırken diyordum

‘Ben bile bazı konularda ikna edemiyorum kendisini.’ Çünkü ikna edilmesi kolay birisi değildir. Yani Türkiye’nin uzun yıllardan sonra ihtiyacı olan bir liderdir. Zaten bunu göreceğiz. O tartışmaya girmesinin ona hiçbir faydası yok. Ekrem bey de, Mansur bey de, Özgür bey de hepimiz bir bütünüz zaten.

Bizim derdimiz birimizden birinin o koltukta oturması değil. O 1 saat 40 dakikalık görüşmede ortaya atılan sorunların çözülmesi.