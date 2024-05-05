Fransa'nın Kara Panteri Türkiye'de. Sultanlar Ligi'ni kasıp kavuracak

Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'nın Kara Panteri Türkiye'de. Sultanlar Ligi'ni kasıp kavuracak
Transfer resmen açıklandı. Fransa'nın Kara Panteri artık Türkiye'de oynayacak, Sultanlar Ligi'nde fırtına kopacak.

Sultanlar Ligi takımlarından SigortaShop, uzun süredir peşinde olduğu transferi bitirdi.

Fransa'nın Volley-Ball Club Chamalieres’de forma giyen 2001 doğumlu, 1.88 metre boyundaki Fransız yıldız artık Türkiye'de oynayacak.

Pasör çaprazı olarak görev yapan Iman Ndiaye'nin transferinin kesinleştiği öğrenildi.

ABD Kolej Ligi'nde voleybola başlayan, Almanya’da VfB Suhl Lotto Thüringen forması da giyen Ndiaye, son iki sezondur Fransa Kadınlar Voleybol Ligi'nde Volley-Ball Club Chamalieres takımında oynuyordu.

Yıldız oyuncu ile yapılan sözleşmenin 2 yıllık olduğu belirtildi.

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