Bir haftada 45'ten fazla aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi

İsrail'in on yıllardır orantısız güçle yerle bir ettiği Gazze'de 7 Ekim'den beri düzenlenen saldırılarda 45'ten fazla ailenin yok olduğu ve nüfus kayıtlarından silindiği bildirildi. Açıklama, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bir haftada 45'ten fazla aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in cevabı sert oluyor.

Gazze'ye atılan binlerce bombanın yıktığı şehre elektrik, su ve yakıt akışı da durmuş halde.

İsrail'in dünyanın gözü önünde sergilediği katliamda ölenlerin sayısı her geçen gün artarken en fazla zararı çocuklar ve kadınlar görüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının aktardığı son verilere göre İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığı duyuruldu.

45 AİLE NÜFUS KAYITLARINDAN SİLİNDİ

Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan bir açıklama katliamın boyutlarını göstermesi açısında son derece önem arz ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Gazze'deki 45 ailenin nüfus kayıtlarından silindiği bildirildi.

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