Bir haftada binden fazla maymun çiçeği virüsü vakası

Maymun çiçeği virüsü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) tehdit olmaya devam ediyor.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son haftalardaki vakalarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 13-20 Ağustos'ta bir haftada binden fazla kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bu yılın başından bu yana 17 binden fazla doğrulanmış veya şüpheli M çiçeği vakası tespit edildi ve bunların 570'ten fazlası yaşamını yitirdi.

KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında M çiçeği salgını ilan edilmişti.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşan M çiçeği virüsünde, vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İLK BELİRTİLER NELER?

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

TEDAVİSİ NASIL?

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.