Bir haftada yüzbinlerce araca ceza yağdı

İçişleri Bakanı, bakanlık denetimindeki emniyet güçlerinin son bir hata içerisinde trafik denetlemeleri sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı. 2024 yılının ilk 8 ayında 74 bin 451 motosiklet ile ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiğini açıklayan Ali Yerlikaya bu kazalarda motosiklet kullanıcılarının yüzde 65,9’unun kusurlu olduğunu aktardı.
19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda 474 bin 317 sürücüye ceza kesildi.
⚠️2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde 7️⃣4️⃣ bin 4️⃣5️⃣1️⃣ motosiklet ve motorlu bisiklet ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı ve bu kazaların %6️⃣5️⃣,9️⃣’unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğu tespit edildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2024
Emniyet ve Jandarma Trafik… pic.twitter.com/EdsGTfKPyw