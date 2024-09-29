Bir haftada yüzbinlerce araca ceza yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Bir haftada yüzbinlerce araca ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19-26 Eylül tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 686 bin 326 aracın denetlendiğini ve çakar kullanan 272 sürücüye ceza kesildiğini ifade etti. Bununla beraber bir hafta içerisinde 474 bin 317 araç/sürücüye ceza kesildi.

İçişleri Bakanı, bakanlık denetimindeki emniyet güçlerinin son bir hata içerisinde trafik denetlemeleri sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı. 2024 yılının ilk 8 ayında 74 bin 451 motosiklet ile ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiğini açıklayan Ali Yerlikaya bu kazalarda motosiklet kullanıcılarının yüzde 65,9’unun kusurlu olduğunu aktardı.

19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda 474 bin 317 sürücüye ceza kesildi.

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