Bir holdingden daha halka arz başvurusu

BinBin, Türkiye'de ve yurt dışında e-scooter kiralama hizmeti sunuyor ve 25 binden fazla e-scooter ile yaklaşık 4 milyon kullanıcıya hizmet veriyor.

2019'da kurulan BinBin, Türkiye'de İstanbul, Konya, Antalya, Eskişehir, Samsun, Adana, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Uşak ve Sakarya'nın yanı sıra yurt dışında Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta da faaliyet gösteriyor.

1000 Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Abdik, BinBin'in halka arz sürecinin şirketin şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda büyümesini destekleyecek önemli bir adım olduğunu belirtti.