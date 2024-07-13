Bir içki grubuna daha zam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık üretici enflasyonu verilerinin ardından, alkollü içki ve sigara üzerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Bu vergi artışıyla birlikte alkol ve sigara ürünlerinde fiyat artışları sürüyor. Çeşitli markalar yeni fiyat tarifelerini duyururken, en son zam Biricik grubuna ait şaraplara yansıdı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, fiyatların yüzde 20 oranında yükseldiğini belirtti ve güncel listeyi X hesabında paylaştı. Dündar'ın paylaştığı fiyat listesi şöyle:

DÜN DE VİSKİ, TEKİLA, CİN VE ŞARABA ZAM GELDİ

Alkollü içecekler de bu durumdan etkilendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Lafiella grubuna ait viski, tekila, cin ve şaraba zam yapıldığını duyurmuştu.

SALI GÜNÜ BİRAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Bira ve sigara markaları teker teker zam yaptıklarını açıklarken salı günü de biraya zam yapıldığı açıklanmıştı. Erol Dündar duyurmuş ve grubun en ucuz 50 cc’lik birasının fiyatı 70 TL olduğu aktarılmıştı.

ALTERNATİF ALKOL GRUBUNA DA PAZARTESİ ZAM GELMİŞTİ

Bu hafta alkol için adeta zam haftası olurken biradan önce de, pazartesi günü, alternatif alkol grubuna zam geldiği ifade edilmişti.

SİGARAYA DA ZAM GELDİ

Pazartesi gününden itibaren British American Tobacco (BAT) grubu fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında artış yapılmıştı.

Açıklanan zam sonrası BAT grubunda bulunan sigaralardan en ucuzunun fiyatı 67 TL’ye, en pahalısı ise 79 TL’ye yükseldiği aktarıldı.