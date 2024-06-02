Bir iddialı marka daha Türkiye otomobil pazarına geliyor

Çinli Off-Road markası iddialı bir tanıtım yaparak Jaecoo 7 gün saymaya başladı.

Bu yaz sonuna kadar Türkiye'de satışa çıkacak olan Çinli otomotiv devi JAECOO'nun ilk üst düzey arazi SUV modeli Jaecoo 7 için İstanbul'da test sürüşü etkinliği yapıldı.

Özellikle Off-Road pazarını hareketlendirmesi beklenen Jaecoo 7'nin ARDIS- Akıllı Tüm Zeminlerde Sürüş Sistemi özelliği de gösterildi.

Dik eğim ihtiyacına Jaecoo 7, 200 mm yerden yükseklik, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları ile yanıt verdi.

Jaecoo 7, Off-Road modunda kumlu veya kayalık yol koşullarıyla karşılaştığında, ARDIS- Akıllı Tüm Zeminlerde Sürüş Sistemi ile kum, çamur ve kar modları arasında akıllıca geçişler yapıyor. Aracta patinaj önleme sistemi bulunuyor.

Markanın bilgilendirmesine göre çapraz aks koşullarıyla karşılaşıldığında, Bosch IPB Akıllı Fren Kontrol Sistemi JAECOO 7'ye 0,1 saniyeden daha kısa zamanda tepki hızını kazandırarak, torku dört tekerleğe akıllı bir şekilde dinamik olarak dağıtım yapıyor.

Jaecoo 7'da tüm donanımlarda standart olan 8155 çipi, saniyede 80 trilyon işlemlik maksimum hesaplama gücüne ulaşarak 2 saniyede ultra hızlı açılma ve 30 saniyede yirmiden fazla komuta yanıt verme olanağı sunuyor.

1.6 TGDI motor 145 beygir gücünde olan Jaecoo 7, yatın zamadoa Hybrid motor seçeneği de eklenecek. Jaecoo 7, yüzde 20- yüzde 80 şarj için 40 dakika gerektiren 50W kablosuz hızlı şarjı ile göz dolduruyor. Aracın Türkiye'deki satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.