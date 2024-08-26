Bir ilçe daha bugün ekmeği zamlı alacak

Yesaş Ekmek tarafından yapılan duyuruda, "Artan maliyetler karşısında uzun süre ekmeğe zam yapılmayan ilçemizde fırıncı esnafımız, satış noktalarımız zarar etmeye başladı. Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulumuzun aldığı karar gereğince pazartesi gününden itibaren Yenişehir'de 300 gram ekmek 12 liradan satılacaktır" açıklaması yapıldı.

Market ve bakkallarda 80 kuruş kar oranı 1 lira 25 kuruş olarak arttığı, geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahipleri için açıklanan 300 gram 1 lira olan ekmek satışının aynı fiyattan aynı satış noktasında devam edeceği söylendi.

Yenişehir'de 300 gram 12 lira olan ekmeğin kilogramı 39 lira 96 kuruş olurken, birçok ilçede 200 gram 10 liraya satılan ekmeğin kilosu 50 liraya denk geliyor.