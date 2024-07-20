Bir ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece oldu

Aşırı sıcakların geldiği son nokta sosyal medyada yapılan bir paylaşım ile gözler önüne serildi. Buna göre bir ilçede hissedilen hava sıcaklığı 62.5 derece olarak ölçüldü.

Aşırı sıcaklar her geçen gün hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlere göre hafta sonu yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıklar 10 derece fazla hissedilecek. Uzmanlar kalp ve tansiyon rahatsızlığı olanlar ile hamilelerin öğlen saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul ve Ankara’da önümüzdeki 5 gün sıcaklıkların 35 derece ile 37 derece arasında olması bekleniyor.

BİR İLÇEDE HİSSEDİLEN SICAKLIK 62.5 DERECE OLDU

Hava Forum adlı sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım hava sıcaklıklarının çıktığı seviyeyi gözler önüne serdi. Buna göre Hatay’ın Arzuz ilçesinde hissedilen hava sıcaklığı 62.5 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklığın 35.5 derece olduğu, nemin ise yüzde 90 olduğu belirtildi.

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