Emekliye 9 bin lira kira yardımı. Kayıtlar resmen başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekliye 9 bin lira kira yardımı. Kayıtlar resmen başladı

İBB'nin emeklilere vereceğini duyurduğu kira desteklerinde rakamlar belli oldu. Başvuru kayıtları başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi geçen hafta kentsel dönüşüm ve riskli yapıların yeniden yapımına destek verilmesi üzerine aldığı kararların ayrıntıları belli olmaya başladı. İBB'nin kararları doğrultusunda emeklilere kira yardımı yapılacak.

İBB Meclisi’nin ayın son toplantısında tüm İstanbulluları ilgilendiren önemli kararlar çıktı. Belediye kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde kentsel dönüşüm çalışmalarına geniş yer tutan riskli yapılarda yeniden yapım maliyetlerine destek sağlanması, ilçe belediyeleriyle hızlı tarama ile bina incelenmesinde ortak hizmet protokolünün yapılması kararı alınmıştı.

Konuya ilişkin açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu videolu bir bilgilendirme yaparak "Bu haberi, riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilerimizin görmesini sağlayalım. Yenileme maliyetinin yüzde 65’ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz, ekstra 9 bin Türk Lirası da kira desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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