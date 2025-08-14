Bir ilde daha denize girme yasağı geldi!

Kaynak: İHA
Bir ilde daha denize girme yasağı geldi!

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı. Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün önce yapılan açıklamada; Karadeniz'de 13 Ağustos'tan, 17 Ağustos'a kadar (çarşamba-pazar arası) rip akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceği belirtilerek tatilciler uyarılmıştı.

aw517417-01.jpg

aw517417-02.jpg

aw517417-03.jpg

