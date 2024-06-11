Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Kaynak: İHA
Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Samsun İl Valiliği, mevsimlik sıcaklık artışları nedeniyle orman yangını riskine karşı önlem olarak ormanlara girişi dört ay boyunca yasaklama kararı aldı.

Samsun Valiliği, yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, olası orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Bölgede beklenen sıcak hava dalgası ve bu durumun tetikleyebileceği anormal iklim olayları nedeniyle, orman yangınlarının meydana gelme riskinin arttığı belirtildi. Ormanların korunması için alınan önlemler ve kararlar kamuoyuna açıklandı. Valilik, yangınların önlenmesi ve kontrol altına alınması için tüm ilgili birimlerin alarma geçirildiğini ve gerekli tedbirlerin artırıldığını bildirdi.

4 AY SÜREYLE GİRİŞLER YASAK
10 Haziran'dan itibaren 31 Ekim'e kadar Samsun sınırlarındaki ormanlara girişler kesinlikle yasaklanacak. Bu süre zarfında, ormanlık alanların etrafındaki ve içerisindeki yollarda araç durdurmak, piknik yapmak, ateş yakmak ve motorlu araç kullanımı gibi aktiviteler de yasak kapsamına alındı.

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ANIZ YAKMAK YASAK
Orman Yasası'nın güncellenen hükümleri gereğince, orman alanlarına komşu köyler ve mahallelerde, ayrıca ormanlık alandan bağımsız yerleşim birimlerinde de tarım atıklarının ve bitki kalıntılarının yakılması yasaklandı. Bu yasak, anız yakma ve tarla temizliği sırasında ortaya çıkan artıkların yanı sıra, bağ, bahçe, zeytinlik gibi alanlardan toplanan dalların yakılmasını da kapsıyor. Belediyeler, il özel idareleri ve diğer yetkili kurumlar, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınması gereken önlemleri içeren bir liste ile görevlendirildi.

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YÜKSEK SICAKLIKLARA KARŞI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Orta Karadeniz bölgesindeki yurttaşları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar konusunda uyardı. Son yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, bölgede sıcaklık değerlerinin mevcut ortalamaların üstünde olduğu ve önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği belirtildi.

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