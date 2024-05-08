Bir ilde daha taksi ücretlerine zam geldi

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon gıdadan giyime barınmadan ulaşıma fahiş zamlar getirirken, yıl başında asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan zam gün geçtikçe erimeye devam ediyor.

Son olarak Aksaray’da taksi ücretlerine zam geldi. Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası, yeni tarifeyi duyurdu.

Vatandaşlar için zamlı tarife yüksek bulunurken, taksiciler ise maliyetler karşısında yapılan zammın o kadar da yüksek olmadığını ifade etti.

Yeni tarifeye göre taksilerde açılış ücreti 30 lira, kilometre başına ücret 35 lira, bekleme ücreti saati 210 lira ve indi-bindi ücreti 140 lira olarak değişti.

“VATANDAŞ İÇİN ÇOK AMA BİZİM İÇİN DEĞİL"

Gelen zamlar hakkında açıklamalarda bulunan esnaf Bayram Ali Aslan, 17 yıldır taksi esnafı olduğunu, taksi ücretlerine zam geldiğini, zammın çok olduğunu kabul ettiğini ancak kendilerinin de giderlerinin çok olduğunu belirtti.

Aslan, Bugün ticari taksilerin en düşük sigortasının 20 bin lira olduğunu, sanayiye gittiklerinde bugün 5-10 bin liradan aşağıya çıkamadıklarını, bir yağ bakımına 4 - 5 bin lira para verdiklerini, bu giderlere karşı vatandaş için çok ama kendileri için fazla olmadığını ifade etti.

“VATANDAŞLAR YAPILAN ZAMLARA ALIŞACAK”

Gelen zamları duyuran Aslan, Taksimetrenin açılışının 30 lira olduğunu, kilometrenşn 35 lira, 1 saat beklemenin ise 220 lira olduğunu indi bindinin de 140 lira olduğunu açıkladı.

Aslan, vatandaşın tepkisini anladıklarını kendilerinin de bir mağazaya girince aynı tepkiyi verdiğini ancak sonra alıştıklarını vatandaşın da aynı tepkiyi takside gösterdiklerini ifade etti.