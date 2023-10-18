Bir ilde daha toplu taşımada 65 yaş üstü kararı

Edirne Belediyesi de 65 yaş üstü ücretsiz taşıma için kararını verdi. İşte o karar...

KAYNAK: ANKA
Bir ilde daha toplu taşımada 65 yaş üstü kararı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların gönül rahatlığıyla yine toplu taşıma araçlarına ücretsiz kullanmaya devam edebileceğini söyledi. Gürkan, "65 yaş üstü vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; sizin binişlerinizin yüzde 15’ini Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılıyor. Yüzde 60’ını da Edirne Belediyesi karşılıyor. Yüzde 25’ini de toplu taşıma firması karşılıyor" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün Tarihi Edirne Belediye Binasında Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı Hakan Giyik, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, Edirne Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Göksel Çakman ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gürkan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım ücretsiz biniş haklarına sınırlama getirmeyeceklerini ifade etti.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ABONMAN TALEPLERİ VAR"

Recep Gürkan, şunları söyledi:

"Edirne’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla yine toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya devam edebilirler. Tabi abartmasalar iyi olur bazen günde 18 kere binen vatandaşlarımıza da rastlıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; sizin binişlerinizin yüzde 15’ini Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılıyor. Yüzde 60’ını da Edirne Belediyesi karşılıyor. Yüzde 25’ini de toplu taşıma firması karşılıyor. Öğrencilerimizin abonman talepleri var ısrarlı bir biçimde, haklılar. Okulun açık olduğu 20 günde 40 abonmanın, şu anda öğrenci binişi 11 lira 90 kuruş bizde. 10 liradan olması için 40 binişin abonman çerçevesine alınması için çalışma yürütüyoruz. Elimizden gelen bütün imkanların öğrencilerimiz için de kullanacağız."

İlgili Haberler
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar
Kripto para borsasında şok gelişme. Doğrudan dolar çekimi yasaklandı
Öne Çıkanlar
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Magazin
Adım Farah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
Sisi yerinden edilen Filistinlilere adres gösterdi. Ülkesine almayacağını söylemişti Dünya
Sisi yerinden edilen Filistinlilere adres gösterdi. Ülkesine almayacağını söylemişti
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Spor
Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı Gündem
Depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı
Gazze'de ölü sayısı 3 bin 478'e yükseldi Dünya
Gazze'de ölü sayısı 3 bin 478'e yükseldi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı Spor
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı Magazin
Metin Akpınar'ın kızlarına her ay gönderdiği paranın miktarı ortaya çıktı