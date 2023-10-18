Bir ilde daha toplu taşımada 65 yaş üstü kararı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların gönül rahatlığıyla yine toplu taşıma araçlarına ücretsiz kullanmaya devam edebileceğini söyledi. Gürkan, "65 yaş üstü vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; sizin binişlerinizin yüzde 15’ini Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılıyor. Yüzde 60’ını da Edirne Belediyesi karşılıyor. Yüzde 25’ini de toplu taşıma firması karşılıyor" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün Tarihi Edirne Belediye Binasında Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı Hakan Giyik, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, Edirne Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Göksel Çakman ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gürkan, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım ücretsiz biniş haklarına sınırlama getirmeyeceklerini ifade etti.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ABONMAN TALEPLERİ VAR"

Recep Gürkan, şunları söyledi:

"Edirne’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla yine toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya devam edebilirler. Tabi abartmasalar iyi olur bazen günde 18 kere binen vatandaşlarımıza da rastlıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; sizin binişlerinizin yüzde 15’ini Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı karşılıyor. Yüzde 60’ını da Edirne Belediyesi karşılıyor. Yüzde 25’ini de toplu taşıma firması karşılıyor. Öğrencilerimizin abonman talepleri var ısrarlı bir biçimde, haklılar. Okulun açık olduğu 20 günde 40 abonmanın, şu anda öğrenci binişi 11 lira 90 kuruş bizde. 10 liradan olması için 40 binişin abonman çerçevesine alınması için çalışma yürütüyoruz. Elimizden gelen bütün imkanların öğrencilerimiz için de kullanacağız."