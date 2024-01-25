Bir ilde kar alarmı! Kuvvetli şekilde geliyor...

Zonguldak'ta kar alarmı verildi. Zonguldak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz’de kuvvetli kar yağışları beklendiği tahminine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; 25.01.2024 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiği ifade edildi.

Cuma günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının; hafta sonu da aralıklara etkili olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.