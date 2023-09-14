Bir ilde konut fiyatları Miami’yı geçti. İpin ucu iyice kaçtı

Pandemi döneminde dünyada katlanan konut fiyatları Türkiye'de ekonomik krizle beraber 'barınma' sorununu ortaya çıkardı. Konut kiraları vatandaşın gelirini aşarken, konut satın almak ise alt ve orta gelir sahibi vatandaş için hayalde kaldı. Özellikle büyük kentlerdeki konut fiyatları, dünyada pahalılığı ile bilinen ülkeleri dahi geçti. Mersin de o illerden biri olarak yerini aldı.

Artı Gerçek'in haberine göre, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Emlak Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi, konut krizine karşı "Burada Herkes Kazanır" başlık seminer düzenledi. Oda Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, deprem sonrası yaşanan göç ve imar planlarının gecikmesi nedeniyle Mersin’de orta ve alt gelir seviyesindeki kişilerin konut sıkıntı yaşamaya başladığını dile getirdi.

'MERSİN NASIL MİAMİ'NİN ÜZERİNE ÇIKTI?'

Bucuge, “Konut fiyatlarının dünyadaki karşılaştırması gayri resmi olarak Miami’deki bir villa ile yapılır. Miami’deki villa 1 milyon dolar. Ne oldu da Mersin’de Miami’nin üzerine çıktık? Burada 250-300 metrekarelik villa için 30 milyonları duymaya başladık” diye konuştu.

Konutların satış ve kira bedellerinin halkın satın alma gücünün üzerine çıktığına işaret eden Bucuge, gerek hükümet gerekse yerel yönetimlerin sosyal konut projeleri üzerinde daha çok durması gerektiğini söyledi.

Konut fiyatlarının suni olduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de "Ekonomik dengeler, pandemi, siyasi gerilimler, seçimler, ekonomiyi alt üst etti. Biz de mustaribiz, vatandaş da. Şimdi kim, kaç paraya, ne satıyor herhalde kimse farkında değil. Büyük dengesizlik var" diye konuştu.

'BUNLAR KÖPÜK FİYATLAR'

Mersin’de konut yapacak arsa sorununun aşıldığını belirten Seçer, “Mersin’de sosyal konut sorunu var. Bütün mesele bu. Bu kadar dengesizlik olmaz. Gelir dağılımı, adaletsizlik, gelir gidere yetmiyor ama fiyatlar da tamamen köpük fiyatlar. Bunların zaman içinde dengeye oturacağını düşünüyorum. İkinci dönem belediye başkanlığımda sosyal konut projelerimiz olacak. Belediyeler sosyal konut yapıp satmaz, kiraya da verebilir. Bunun modelleri var. Bu konuda da arkadaşlar çalışıyor. Yapalım bin, 2 bin, 5 bin sosyal konut, belediye olarak bunları kiraya verelim, biraz rahatlatalım. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

SİLİFKE’DE VİLLA 30 MİLYON LİRA

Mersin’de satılık villa ilanlarına bakıldığında şehir merkezindeki villaların 5 ila 10 milyon TL arasında satıldığı görülüyor. Yaylalara ve deniz kıyısına gidildikçe fiyatlar 10 milyon TL'yi aşıyor. Nükleer santrale yakın ilçelerden olan Silifke’de fiyatı 30 milyon TL'yi geçen villalar var. Bu rakamlarla Miami’de ortalama bir villa almak da mümkün.

Türk yatırımcılara yönelik hizmet veren emlak sitelerinin ilanlarına göre Miami’de villa tipi konutlar 1 milyon dolar ile 5 milyon dolar arasında değişiyor.