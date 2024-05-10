Bir ilde taksi ücretlerine zam geldi. Yeni tarife açıklandı

Kaynak: İHA
Bir ilde taksi ücretlerine zam geldi. Yeni tarife açıklandı
Antalya’da taksi ücretlerine 1 Haziran’da geçerli olmak üzere zam yapıldı. Zamlı tarifeyi Antalya Şoförler odası Başkanı Mehmet Ali Alkan açıkladı.

Antalya’da taksi ücretlerine zam geldi. Zamlı tarife 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak. Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan yeni tarifeyi açıkladı. Artan maliyetlerden ötürü zam kararı alındığını belirterek kent merkezinde taksimetre açılış ücretlerinin 20 liradan 25 liraya çıktığını söyledi.

Alkan Ayrıca kilometre ücretinin 30 lira olduğunu vurgulayarak ileçelerde yeni tarifeye 15 Mayıs’ta geçileceğini kaydetti.

Yeni tarife şu şekilde oluştu

Taksimetre açılış: 25 TL,

Kilometre ücreti: 30 TL,

Birim metre (100): 3 TL,

Saat ücreti: 120 TL,

Kısa mesafe ücreti: 100 TL,

Birim zamanı (1 dakika): 2 TL.

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