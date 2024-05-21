Bir ilde toplu taşımaya zam

Kaynak: İHA
Bir ilde toplu taşımaya zam
Her güne zamla uyanırken bir zam haberi de Zonguldak'tan geldi. Toplu ulaşıma zam yapıldığı belirtildi.

Zonguldak-Kilimli güzergahında faaliyet gösteren halk otobüsleri, biniş ücretlerine zam yaptı.

Kilimli Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ömer Şahintürk, zam kararını kamuoyuna duyurdu ve yeni fiyat tarifelerini açıkladı.

Buna göre, Zonguldak ile Kilimli arasında seyahat edecek olan yetişkin yolcular için ücret 32 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için bu ücret 24 TL olarak güncellendi.

FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Zonguldak-Gelik arası seyahat edecek olan yetişkin yolcular için ücret 36 TL olurken, öğrenciler için ise 28 TL olarak belirlendi. Hisararkası-Zonguldak güzergahında seyahat edecek olan yetişkin yolcular için ücret 30 TL, öğrenciler için ise 22 TL olarak revize edildi.

Şahintürk, artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle bu zammı mecburen uyguladıklarını belirtti. Ayrıca, Zonguldak-Kilimli demiryolu bilet fiyatlarının 40 TL olduğunu ve devletin bile bu konuda kendilerinden daha yüksek ücret talep ettiğini vurguladı.

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