Bir ilde toplu ulaşıma zam. Tarih verildi

Kaynak: İHA
Bir ilde toplu ulaşıma zam. Tarih verildi
Trabzon'da toplu taşımaya zam geldiği açıklandı. Belediye otobüsleri yolcu biniş fiyatı 11 liradan 14,50 liraya çıktı. Öğrenci tarifesi ise 5,50 liradan 7 liraya yükseltildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile D ve M plakalı dolmuşlar ulaşıma zam yaptıklarını duyurdu. Büyükşehir otobüsleri ve dolmuşlar 19 Şubat Pazartesi gününden (Yarın) itibaren yeni tarifeye göre hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile dolmuşlar ulaşım hizmet kalemlerindeki artış nedeniyle tarife değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

YENİ ÜCRETLER NE OLDU?

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda alınan kararlara göre Ortahisar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarifeleri tam 14,50 lira, indirimli 11,50 lira olarak ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi, öğrenci biniş fiyatına ise 1,5 lira artış yaptı. Ortahisar’da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise sivil 18 lira, öğrenci 13 lira olarak duyuruldu.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı’nda alınan karar üzerine Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile D ve M plakalı dolmuşların tarifelerinde güncellemeye gidilecektir. Bu kapsamda büyükşehir otobüslerinde şehir içi tam yolcu biniş fiyatı 11 liradan 14,50 liraya, indirimli 8,80 liradan 11,50 liraya, öğrenci biniş fiyatı 5,50 liradan 7 liraya yükseltilmiştir. Ortahisar’da hizmet veren D plakalı dolmuşlar ise 14 liradan 18 liraya, öğrenci ise 10 liradan 13 liraya yükseltilmiştir. Dolmuşlar ve Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ise 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni tarifeye göre hizmet vermeye başlayacaktır” denildi.

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