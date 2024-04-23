Bir ile kuvvetli rüzgar uyarısı

Kaynak: İHA
Bir ile kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nden Manisa için uyarı geldi.

Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada çarı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

Güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmekte olan rüzgarın bugün akşam saatlerinden, yarın (24.04.2024 Çarşamba) akşam saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatıdan yer yer fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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