Bir ili sarsan şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç banyoda ölü bulundu

Olay, sabah 06.00 sıralarında Bursa İnegöl ilçesinin Mesudiye Mahallesi Avşar Sokak'taki bir evde meydana geldi. 17 yaşındaki Yunus İsmail O., ailesi tarafından sabaha karşı banyoda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gence kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus İsmail O., acilde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli olan gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.