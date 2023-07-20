Bir ilimizde daha ekmeğe zam

Van’da 4 TL’den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 6 liraya yükseldi.

KAYNAK: İHA
Bir ilimizde daha ekmeğe zam

Van'dan da zam haberi geldi. Her geçen gün il il zamlanan ekmeğin yeni zam durağı Van oldu.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, Türkiye’de en ucuz ekmeğin Van’da satıldığını söyleyerek, “6 aydır Türkiye genelinde ekmek fiyatı 5 TL iken ilimizde rayiç 4 TL olmasına rağmen 3 TL’ye satılmaktadır. Maliyetlerin bu kadar yükselmesi sonucu 210 gram ekmeğin maliyeti son zamlardan sonra 6 TL olmuştur. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki Türkiye genelinde 200 ve 210 gram ekmek 7 TL’nin üzerinde satılmaktadır” dedi.

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