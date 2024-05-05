83 suç kaydı bulunan şahıs yakayı ele verdi

Küçükçekmece’de oto hırsızlığı şüphelisine ilişkin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince operasyon başlattı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kimliği belirlenen şahsın, bir sokakta gece vakti çaldığı araç ile mahalleden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturma sonrasında şüpheli Bektaş G. (19) yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, farklı suçlardan 83 adet kaydı bulunduğu ve aranması olduğu tespit edildi. Bektaş G., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.