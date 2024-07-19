Bir ilimizde ekmeğe çift zam geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir ilimizde ekmeğe çift zam geldi

Gıda fiyatlarındaki artış tüm hızıyla devam ediyor. Yükselen enflasyon karşısında bir ilde daha ekmeğe zam yapıldı.

Ekonomik krizin derinleşmesiyle beraber, ülke genelinde tüm fiyatlar her gün zamlanarak artıyor. Temel gıdan barınmaya her şeyde fahiş fiyatlar görülüyor.

En temel ürünlerden biri olan ekmekte de fiyatlar cep yakar oldu. Karabük’te 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldığı açıklandı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 TL’den10 TL’ye yükseldi.

Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkal Odası Başkanlığı zammın sebebinin artan maliyetler olduğunu dile getirdi.

Böylelikle en ucuz ekmek 10 TL olurken, en pahalı ekmek 40 TL oldu.

10 lira ile 40 lira arasındaki fark yok artık dedirtiyor. Makasın bu denli açık olduğu enflasyonist ortam, vatandaşın kamburu git gide daha da büyütüyor.

Diğer yandan Karabük Belediyesi Halk Ekmeği de 3,75 liradan, 5,75 liraya yükseldi.

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