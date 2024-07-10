Bir ilimizin başına talih kuşu kondu. Rekor sayıda işçi alınacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bir ilimizin başına talih kuşu kondu. Rekor sayıda işçi alınacak

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırım kapsamında, Manisa'da daha önce Volkswagen'in yatırım yapmaktan vazgeçtiği arazi üzerine bir fabrika inşa edilecek.

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, Türkiye'de büyük bir yatırım yapma kararı aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan bu anlaşma, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde anlaşmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu da imza attı.

MANİSA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM

BYD, yatırım için Manisa'da daha önce Volkswagen'in fabrika kurmayı planladığı ancak daha sonra vazgeçtiği arazide karar kıldı. Bu yatırım kapsamında 1 milyar dolar harcanarak yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretecek bir tesis ile Ar-Ge merkezi kurulacak. 2026 yılı sonunda üretime başlanması planlanıyor ve bu yatırımın 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı belirtildi.

"MANİSA İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Manisa'daki yerel liderler ve esnaf, bu büyük yatırımın şehir için çok önemli bir fırsat olduğuna inanıyor. Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, “Bu yatırım Manisa'ya büyük katkı sağlayacak. Üyelerimize, yan sanayicilerimize ve imalatçılarımıza fayda sağlayacak. Fabrikanın Manisa'ya gelmesi çok sevindirici bir gelişme” dedi.

Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak ise, “BYD'nin Manisa'ya gelmesi esnafa olumlu anlamda katkı sağlar. Manisa'nın işsizlik sorununun da çözüleceğini düşünüyoruz. Bu yatırım Manisa için büyük bir fırsat” şeklinde konuştu.

Manisa Tamirciler Odası Başkanı Ahmet Ülke, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden biri. BYD'nin yatırımıyla Manisa daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.

ESNAF VE HALKIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Pide salonu işletmecisi Eser Köse de bu yatırımın hem Manisa hem de Türkiye açısından çok faydalı olduğunu belirterek, “İstihdam açısından piyasanın canlanacağını düşünüyorum. Çok mutluyum” dedi.

Bu büyük yatırımın Manisa ve Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılar, şehirde büyük bir heyecan ve beklenti yarattı.

aw242625-01-njil.webp

78511-2.jpg

78511-1.jpg

78511.jpg

İlgili Haberler
Türkiye'nin sanayi devi iflasla boğuşuyor. 2 ay süre verildi
Ünlü tencere devi iflas etti. Türkiye'de mutfakların baş tacıydı
35 yıllık dünya devi firma iflas bayrağını çekti. Sektörde bomba etkisi yaptı
Son Haberler
Serdar Aziz ortalığı karıştırdı Spor
Serdar Aziz ortalığı karıştırdı
'Yılın aşkı' dendi ama... Denizde görülmüşlerdi! Magazin
'Yılın aşkı' dendi ama... Denizde görülmüşlerdi!
Arsenal'in eski yıldızı lüks evini satıyor Spor
Arsenal'in eski yıldızı lüks evini satıyor
Kredi kartından izinsiz para çeken 12 uygulama açıklandı. Basit not tutma ve el feneri uygulamalarına kadar sızmışlar Teknoloji
Kredi kartından izinsiz para çeken 12 uygulama açıklandı. Basit not tutma ve el feneri uygulamalarına kadar sızmışlar
Manisa'da hasadı başladı. Kilosu 35 ile 50 TL arasında Yaşam
Manisa'da hasadı başladı. Kilosu 35 ile 50 TL arasında
Artışında patlama olacak. Felakete hazır olun Ekonomi
Artışında patlama olacak. Felakete hazır olun
İki silahlı grup çatıştı Gündem
İki silahlı grup çatıştı