Bir ilimizin başına talih kuşu kondu. Rekor sayıda işçi alınacak

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, Türkiye'de büyük bir yatırım yapma kararı aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan bu anlaşma, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde anlaşmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu da imza attı.



MANİSA'YA 1 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIM



BYD, yatırım için Manisa'da daha önce Volkswagen'in fabrika kurmayı planladığı ancak daha sonra vazgeçtiği arazide karar kıldı. Bu yatırım kapsamında 1 milyar dolar harcanarak yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretecek bir tesis ile Ar-Ge merkezi kurulacak. 2026 yılı sonunda üretime başlanması planlanıyor ve bu yatırımın 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı belirtildi.



"MANİSA İÇİN BÜYÜK FIRSAT"



Manisa'daki yerel liderler ve esnaf, bu büyük yatırımın şehir için çok önemli bir fırsat olduğuna inanıyor. Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, “Bu yatırım Manisa'ya büyük katkı sağlayacak. Üyelerimize, yan sanayicilerimize ve imalatçılarımıza fayda sağlayacak. Fabrikanın Manisa'ya gelmesi çok sevindirici bir gelişme” dedi.



Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak ise, “BYD'nin Manisa'ya gelmesi esnafa olumlu anlamda katkı sağlar. Manisa'nın işsizlik sorununun da çözüleceğini düşünüyoruz. Bu yatırım Manisa için büyük bir fırsat” şeklinde konuştu.



Manisa Tamirciler Odası Başkanı Ahmet Ülke, “Manisa Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden biri. BYD'nin yatırımıyla Manisa daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.



ESNAF VE HALKIN BEKLENTİSİ BÜYÜK



Pide salonu işletmecisi Eser Köse de bu yatırımın hem Manisa hem de Türkiye açısından çok faydalı olduğunu belirterek, “İstihdam açısından piyasanın canlanacağını düşünüyorum. Çok mutluyum” dedi.



Bu büyük yatırımın Manisa ve Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılar, şehirde büyük bir heyecan ve beklenti yarattı.