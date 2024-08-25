Bir ilin 10 günlük suyu kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ilin 10 günlük suyu kaldı

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Şehrimizde sürekli olarak suyu verdiğimizde, herhangi bir kesinti yapmadığımızda 10 günlük suyumuz var. Ancak her şey kontrolümüz altında" dedi.

AMASYA'DA KURAKLIK ALARM VERİYOR

Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintileri başladı. Alarm gibi açıklama yapan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Sürekli su verdiğimizde 10 gün yetecek kadar suyumuz var" dedi.

SADECE 10 GÜNLÜK SU KALDI

Türkiye kurak ve yağışsız bir dönemden geçerken belediyeler kendi inisiyatifleriyle bazı çözümlere başvuruyor. Yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, "Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

HER GÜN SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Belediye, önceden önlem alınması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyuruyor.

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