Bir ilk. İnsan beynine çip yerleştiriliyor. Başvuru yöntemi açıklandı

Elon Musk dünyanın dengeleri ile oynamaya devam ediyor. Sahibi olduğu Neuralink şirketi insan beynine çip yerleştirmek için başvuru şartlarını ve yöntemini açıkladı

Bir ilk. İnsan beynine çip yerleştiriliyor. Başvuru yöntemi açıklandı

Shiftdelete’nin haberine göre, Elon Musk’ın sahibi olduğu Neuralink, çığır açan bir deneye başlıyor. Bunun için şirket, teknolojiyle etkileşim yapmak amacıyla bir prosedürden geçecek gönüllü arıyor. Öte yandan Neuralink, mayıs ayında ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden insan denemelerine başlamak için onay aldı.

Cihaz yaklaşık dörtte biri boyutunda ve sadece robot kullanılarak implante edilebilecek ultra ince kabloya sahip. Şirket, daha öncesinde beyin çipinin farklı versiyonlarını koyun, domuz ve maymunlarda test etti.

Ancak deneklerin ölmesine neden olan bazı komplikasyonlar meydana eldi ve hayvan deneyi nedeniyle büyük tepki gördü.

Şirket, insanlı deneyler için ise teknoloji güvenliğini de göz önüne alarak felçli hastaları kullanmak istiyor.

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Öncelikli olarak 12 hastaya Link adlı cihazı yerleştirecek. Ayrıca bu sürecin birkaç saat sürdüğü de bildiriliyor. Şirketin amacı ise gelecek yıl 11 kişiyi ve 2030 yılına kadar da 22 binden fazlasını çalıştırmak.

Neuralink’in insanlar üzerindeki denemelerine katılmak için koşullardan birine sahip olmanız gerekiyor.

Onlar da şu şekilde: Kuadripleji, parapleji, görme bozukluğu ya da körlük, afazi veya konuşamama, işitme bozukluğu veya sağırlık veya büyük uzuv amputasyonu. Öte yandan bir diğer koşul ise 18 yaşını doldurmak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE

İlk olarak gereklilikleri karşılayan kişiler, şirketin internet sitesinde Neuralink’in Hasta Kayıt Başvurusu’nu doldurabilir.

Bununla birlikte belirtilen nitelikleri taşıdıklarından emin olmak için bazı tarama soruları da doldurulmalı.

Ayrıca bireylerin tıbbi kayıtlarını paylaşma konusunda onay formu doldurmaları gerekiyor. Bunun dışında birincil bakım sağlayıcıları hakkında bilgi vermeleri, CT ve MRI taramalarını, HIV test sonuçlarını, herhangi bir madde kaydı olup olmadığıyla ilgili kayıtları vermek için izin vermeleri gerek.

Onay formunu doldurduktan sonra başvuru, şirketin doldurmasının 45-60 dakika sürdüğünü söylediği bir anket içeriyor.

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