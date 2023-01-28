Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’daki bir otelde partisinin kurmaylarıyla birlikte gazetecilerle buluştu.

Altılı Masa toplantısı sonrası, masanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasaya göre tekrar aday olmasına getirilen itirazdan memnuniyet duyduğunu ifade eden İnce, “Dün akşama kadar hiç konuştukları yoktu. Yeneceğiz diyorlardı ilk kez bu konuya değindiler. Türkiye şans devleti olamaz. Nasıl olsa yenilecek onu mağdur etmeyelim demek olmaz. Böyle siyaset olmaz. Önce anayasaya uygun mu değil mi bakacaksınız” ifadelerini kullandı.

“ALTILI DEĞİL 26’LI MASA KURUN SEÇMEN LİSTELERİNİ TARAYALIM”

Altılı Masa’ya seslenen İnce, seçmen listesini hep birlikte taranması gerektiğini 62 milyon seçmenin incelenmesi gerektiğini söyleyerek, “Altılı Masa’ya sesleniyorum. Kimi aday yapacağınızı açıklayın, seçim sonrasına bırakmayın. 51 gün yetmiyor. Bunu yapan biri olarak söylüyorum. 13 vilayete gidemedim. Biz üyelerimizle adayımızı seçeceğiz. Altılı değil 26 masa kurun seçmen listelerini tarayalım. 62 milyon seçmeni inceleyelim, bu konuda masa kuralım. 200 bin sandığı nasıl sağlayacağımızı 26’lı masa kuralım, sandıkları kontrol altına alalım. YSK’dan daha iyi örgütlenmişler de şu da bu da hiç inanmıyorum buna” dedi.

“KILIÇDAROĞLU ADAY OLMALI”

Genel bir değerlendirme yaptıktan sonra basın muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ince kendisine yöneltilen, “Altılı Masa’nın adayını açıklamamasını neye bağlıyorsunuz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Görüşümde değişiklik yok. Siyasi parti genel başkanı aday olmamalı görüşünü hiç desteklemedim. 2018’de İnce cumhurbaşkanı adayıyken genel başkanlık koltuğunu bana vermeliydi. Kemal Bey cumhurbaşkanı adayı olmalıdır ve olmuyorsa koltuğu da ona vermelidir. Kılıçdaroğlu aday olmalı. Altılı Masa içerisinde başka türlüsü mümkün değil.”

“ORTAK METNİMİZLE İLGİLİ KONUŞUYORUZ”

Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti’yle görüştüklerini yeni bir ittifak oluşturacaklarını ifade eden İnce, kendisine yöneltilen "İttifakınızda kaç parti var" sorusuna ilişkin, "Şu anda görüştüğümüz partiler, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ve Demokratik Sol Parti’dir. Onların iznini almadan bir şey söylemek istemiyorum ama konuşuyoruz ortak metinimizle ilgili. Mutabık olduğumuz pek çok alan var. Tartışmalı bir kaç alan var. Onları bir netleştirelim 6 Şubat’la ilgili kesin bir tarihimiz yok” ifadelerini kullandı.

“ALTILI MASA’NIN ADAYINI NEDEN DESTEKLEYEYİM”

Muharrem İnce, kendi ittifaklarının adayı olmazsa ilk turda Altılı Masa’nın adayına destek olup olmayacaklarına ilişkin soru üzerine, “Neden destekleyeyim? Böyle bir şey olur mu? Biz bir iddia ortaya koymuşuz. Biz ayrı bir siyasi partiyiz. Biz üyelerimizin önüne sandığı koyacağız, 100 bin imza için yola çıkacağız” yanıtını verdi.