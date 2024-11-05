Bir kadın cinayeti daha. Barışmayı reddetti diye önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Eski sevgilisinin barışma teklifini reddedince canından oldu. Adana'da yaşayan 25 yaşındaki Fahriye Asena Eskikanbur'u eski sevgilisinin kurşunuyla çalıştığı pastanede başından vurularak öldürüldü. 29 yaşındaki polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar aynı silahla intihar etti, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 3 Kasım'da Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde saat 08.00 sularında meydana geldi. Polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar, bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile barışmak için çalıştığı iş yerine gitti fakat istediği olmadı.

Eskikanbur, Daniyar'ın barışma teklifini reddetti. Bunun üzerine Daniyar, beylik tabancasını çıkardı ve tehditler savurdu. Oracıkta başından vurup öldürdü. Aynı silahla kendisini de vurdu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralanan Daniyar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakınlardaki bir özel hastaneye götürüldü. Fahriye Asena Eskikanbur'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Entübe edilen Muhammed Kürşad Daniyar, te​​​​​​​davi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

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Daniyar'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.