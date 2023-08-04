Bir kadın daha katledildi. Boğazını kesti

Durdurun bu terörü. İstanbul Pendik’te 30 yaşındaki Nazlı Duman sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürdü.

KAYNAK: ANKA
Bir kadın daha katledildi. Boğazını kesti

Korkunç olay sabah erken saatlerde Pendik ilçesine bağlı Yayalar Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan Nazlı Duman, sevgilisi Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.

BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Bolat, Nazlı Duman’ın boğazını bıçakla kesti. Boğazı kesilen Nazlı Duman kanlar içerisinde yere yığılırken, Emrah Bolat kendisini asarak hayatına son verdi.

Nazlı Duman’ın annesi kızından haber alamaması üzerine siteye geldi. Kızının oturduğu daireye giren anne korkunç manzara ile karşılaştı.

pendikte-sevgilisini-oldurup-intihar-etti-6526-dhaphoto4.jpg

Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler siteye gelerek inceleme yaptı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EVDEYDİ

Yapılan incelemede Nazlı Duman’ın çok sayıda bıçak darbesi aldığı, öldürücü darbenin ise boğazının kesilerek yapıldığı görüldü.

Bütün bu olaylar yaşanırken Nazlı Duman’ın 9 yaşındaki çocuğunun evde olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

pendikte-sevgilisini-oldurup-intihar-etti-6526-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?
Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek Dünya
Rusya yaptırım uyguladığı yabancıların fonlarını dondurabilecek
Oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti Magazin
Oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti
Yerel seçimin ilk anketi geldi. Siyasetçiler kalemi kağıdı alıp hesap yapmaya başladı Siyaset
Yerel seçimin ilk anketi geldi. Siyasetçiler kalemi kağıdı alıp hesap yapmaya başladı
Mina ne demek? Mina isminin anlamı nedir? Keşfet
Mina ne demek? Mina isminin anlamı nedir?
Nihat ne demek? Nihat isminin anlamı nedir? Keşfet
Nihat ne demek? Nihat isminin anlamı nedir?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman? Keşfet
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?