Bir kadın dükkanın önünden köpek çaldı. Pes dedirten hırsızlık. O anlar saniye saniye kamerada

Kaynak: İHA
Bir kadın dükkanın önünden köpek çaldı. Pes dedirten hırsızlık. O anlar saniye saniye kamerada
Bursa’da bir kadın, hava alsın diye dükkanın önüne bağlanan köpeği önce sever gibi yaptı sonra köpeğin tasmasını sökerek çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Kestel ilçesi Bursa Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavat dükkanının önünde meydana gelen olayda, Şaban Alper, isimli vatandaşa bir arkadaşı Jack Roussel Terrier cinsi Zeyna isimli köpeği hediye etti.

Alper, kendisine hediye edilen köpeği işe giderken yanına aldı. Öğle saatlerinde hava alması için köpeğini dışarı bağlayan Alper, bir süre sonra hayatının şokunu yaşadı.

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KÖPEĞİ ÖNCE SEVİP SONRA ÇALDILAR

Dışarı çıktığında köpeği bağladığı yerde göremeyen Alper, hemen güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda, bir çocuk ile kadının köpeğin yanına geldiği, sonrasında kadının köpeği severken tasmasını söküp götürdüğü tespit edildi. Yaşanan durum sonrası Şaban Alper, polis ekiplerine haber verdi. Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, çalınan Zeyna isimli köpeği bulmak için inceleme başlattı.

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“KÖPEK BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ O BENİM CANIMDI”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahan Alper, “Öğle saatlerinde bir müşteri içeri girerek yapıştırıcı sordu. Fiyat verdik, dışarıya çıkıp bir daha dükkana girdi. O esnada çalışanımız, ‘Abi köpek yok’ dedi. Çalışanım öyle deyince hemen dışarı çıktım, ancak bir şey göremedim. Kamera kayıtlarını aldım. Kameralarda bir kadın ile çocuğun köpeğin yanına geldiğini gördüm. Kadın köpeği severken, tasmasını çıkarıp kaçırıyor. Bu durum beni çok üzdü. Çünkü ben onu dükkanımın önüne bağlıyordum, herkes çok seviyordu. Onu sevmeleri benim daha çok hoşuma gidiyordu. Ama maalesef, öğle yemeğini yedirdim ve çalındı. Köpek benim için çok değerli. Maddi değeri önemli değil, bir can değeri var. O benim canımdı” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını da alarak çalışma başlattı.

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