Bir kadın ve erkek birbirine satır çekip kavga etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Erhan Songür
Bir kadın ve erkek birbirine satır çekip kavga etti

Pendik’te sokak ortasında bir kadın ve erkeğin birbirlerine satır çekerek kavga ettiği görüldü.

Pendik’te akılalmaz bir olay yaşandı. Sokak ortasında kavga eden bir kadın ve erkeğin görüntüsü dehşet saçtı.

Kadın ve erkeğin birbirine satır çektiği görüldü. Kavga eden ikilinin daha sonra ne olduğu bilinmiyor. Ancak videonun devamında olay yerine polis geldiği görüldü.

İkilinin birbirine satırla saldırma girişiminde bulunduğu ve bağırdığı anlar ise başka bir vatandaş tarafından kameraya alındı.

Olay sosyal medyada gündem olurken videonun ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

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KARI KOCANIN KAVGASINI LAZER AYIRDI

Nere olduğu bilinmeyen olayda bir sitenin girişinde yaşanmıştı. Bu olay sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Karı koca arasında başlayan tartışma çevredekileri endişelendirirken, olay beklenmedik bir şekilde sonuçlanmıştı. Tartışan çifti ayırmak isteyen bir kişi, üst katlardan birinden aşağı doğru lazer tutarak müdahale etmişti.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada art arda olayla ilgili yorumlar geldi. İşte gelen bazı yorumlar:

İnsanlar kafayı yemiş.

İnsanlar neden bu kadar vahşi?

İnanılmaz! İnsanlar neden bu kadar şiddete başvuruyor? Barışçıl çözümler bulmak için çalışmalıyız.

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