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Yıldız Tilbe, 12 depremzede ailenin kirasını üstlendi

Halk TV'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Bir Kira Bir Yuva kampanyası yayınına katılan şarkıcı Yıldız Tilbe, 12 ailenin birer yıllık kiralarını üstlenmek istediğini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 01:11
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Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek veren Yıldız Tlbe 12 depremzede ailenin kirasını üstlendi

Yıldız Tilbe, 12 depremzede ailenin kirasını üstlendi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla Halk TV ekranlarında düzenlenen Bir Kira Bir Yuva kampanyasına ünlüler de destek geldi.
 
Sanatçı Yıldız Tilbe, Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanarak, kampanyaya destek oldu.
 
12 AİLENİN 1 YILLIK KİRASINI KARŞILAYACAK
 
Yıldız Tilbe, elinden geleni yapmak istediğini belirterek şunları söyledi:
 
''Allah bütün aç açıkta sokakta kalanlara yardım etsin inşallah ama biz de elimizden geleni yapalım. Bir talebim olacak benim ben 10 ya da 12 ailenin birer yıllık kiralarını üstlenmek istiyorum.
 
Bu kiraya geçen ailelerle de görüşmek istiyorum.
 
Çünkü sadece kiralarını değil, yıl içinde başka belli başlı ihtiyaçlarını da karşılamak istiyorum."
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