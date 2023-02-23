Yıldız Tilbe, 12 depremzede ailenin kirasını üstlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla Halk TV ekranlarında düzenlenen Bir Kira Bir Yuva kampanyasına ünlüler de destek geldi.

Sanatçı Yıldız Tilbe, Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanarak, kampanyaya destek oldu.

12 AİLENİN 1 YILLIK KİRASINI KARŞILAYACAK

Yıldız Tilbe, elinden geleni yapmak istediğini belirterek şunları söyledi:

''Allah bütün aç açıkta sokakta kalanlara yardım etsin inşallah ama biz de elimizden geleni yapalım. Bir talebim olacak benim ben 10 ya da 12 ailenin birer yıllık kiralarını üstlenmek istiyorum.

Bu kiraya geçen ailelerle de görüşmek istiyorum.

Çünkü sadece kiralarını değil, yıl içinde başka belli başlı ihtiyaçlarını da karşılamak istiyorum."