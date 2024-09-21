Bir kızımızı daha hayattan kopardılar. Acı haber bu kez Muş'tan geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir kızımızı daha hayattan kopardılar. Acı haber bu kez Muş'tan geldi

Muş'ta bir düğün konvoyunun içinde bulunan şehir eşkıyası tabancasını ateşledi. Mermi balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Sönmez, hastanede hayatını kaybetti.

Muş'ta bir düğün konvoyu sırasında yaşanan talihsiz olay, büyük bir üzüntüye neden oldu. Düğün kutlamaları sırasında konvoyda bulunan bir şehir eşkıyası tabancasını ateşledi. Mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti.

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Olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa'ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis küçük kızın ölümüne neden olan şehır eşkıyasını bulmak için çalışmalarını sıklaştırdı.

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