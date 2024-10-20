Bir köfte firmasında daha uygunsuzluk tespit edildi! Bakanlık firmayı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim’den bu yana ürünlerinde taklit ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek madde kullanan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık görevlilerinin yaptığı denetimlerde ürünlerinde uygunsuzluk tespit edilen markalar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yayınlanıyor.

Bakanlık uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri açık bir şekilde resmi sitesinde paylaşıyor. Özellikle Köfteci Yusuf’un iki şubesinde domuz eti tespit edilmesinin ardından bakanlığın resmi sitesi vatandaşlar tarafından daha yakından takip edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Bu kez listeye 3 yeni firma daha eklendi. Bu kez taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde et ürünleri ve bitkisel yağlar eklendi.

DANA-KUZU IZGARANIN İÇİNDEN KANATLI HAYVAN ETİ ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde 3 yeni ürün merak konusu oldu. Özellikle et ürünleri grubunun yaptığı uygunsuzluk listede dikkat çekti.

Kocaeli Gebze merkezli İnci Toplu Yemek Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmanın Dana-kuzu ızgara köfte ürününde bakanlık görevlileri uygunsuzluk tespit etti. Dana-kuzu ızgara köfte ürünün içerisinde kanatlı hayvan eti çıktığı bilgisi paylaşıldı. Uygunsuzluk tespit edilen ürünün 28.02.2024 tarihli seri numara belirlendiği açıklandı.

SIZMA YAĞLARDA TOHUM YAĞI TESPİT EDİLDİ

Dana-kuzu ızgara köfte markasının dışında iki ayrı markanın sızma zeytinyağında da farklı madde tespit edildi. Ege Sızma ve Ayvalık İncisi markalı Natural Sızma zeytinyağlarında tohum yağı eklendiği görüldü.

Bakanlık yetkilileri Türkiye genelinde tüketicinin sağlığını bozacak veya aldatacak ürünleri kullanan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Şüpheli gıdaların tespiti durumunda ise vatandaşlar ALO 174 hattı arayarak ihbarda bulunulabilirler.