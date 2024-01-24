Bir komedyenin siyasi hicivleri sosyal medyayı yıktı geçti. Ben siyasi şakaları Silivri'nin bahçesine girecek kadar yapıyorum

Kaynak: Haber Merkezi Naim Arıoğlu
Bir komedyenin siyasi hicivleri sosyal medyayı yıktı geçti. Ben siyasi şakaları Silivri'nin bahçesine girecek kadar yapıyorum
Bir komedyenin “Ben siyasi şakaları Silivri'nin bahçesine girecek kadar yapıyorum” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bir komedyenin videosu sosyal medyada viral oldu.

Diziler üzerinden iktidar değişimini ve 2002 sonrası Türkiye’sinin anlatan komedyen, “Ben siyasi şakaları Silivri'nin bahçesine girecek kadar yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Televizyonun insanları tek bir paydada buluşturduğunu belirten komedyen Bizimkiler dizisini hatırlattı. “2002’de çok kötü bir şey oldu” diyen komedyen Bizimkiler dizisinin bittiğini söyledi.

2002’de başlayan bir şeyin ülkeyi kutuplaştırdığını, insanları hapse attığını söyleyen komedyen “2002’de ne oldu biliyor musunuz? Arka Sokaklar dizisi arkadaşlar.” dedi.

Genç arkadaşların siyasi şakalar yapmasını yaşının bunun için büyük olduğunu söyleyen komedyen sözlerini “Ben siyasi şakaları Silivri'nin bahçesine girecek kadar yapıyorum” diyerek noktaladı.

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