Bir köylünün dünyasını başına yıkan olay! Zararı çok büyük boyutlarda

Kaynak: İHA
Bir köylünün dünyasını başına yıkan olay! Zararı çok büyük boyutlarda
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir köylünün sulama boruları ile ekipmanları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilmesi sonucu saniyeler içinde küle dönerken, zararın 5 milyon TL’den fazla olduğu öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Taşlıca Mahallesinde gece geç saatlerde yangın çıktı.

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bedrettin Karaboğa'ya ait arazide istiflenmiş sulama boruları ile ekipmanları ateş vererek olay yerinden kaçtı.

Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülebildi. Olayın sonucunda borular kullanılamaz hale geldi.

ZARAR 5 MİLYON TL'DEN FAZLA

Jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Karaboğa, olay nedeniyle zararının 5 milyon TL'den fazla olduğunu ifade ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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